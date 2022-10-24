Ферстаппен повторил рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по победам за сезон

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен повторил рекорд немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля после победы в гонке Гран-при США, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Остине.

Успех на этапе стал для Ферстаппена 13-м за сезон. Напомним, Шумахер установил аналогичное достижение в 2004 году, на тот момент выступая за «Феррари». Феттель поставил рекорд в 2013-м, будучи пилотом «Ред Булл».

Гран-при США. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.

6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.