«Мы уже очень близко». Хэмилтон высказался о сражении за лидерство на Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при США, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Остине.

Напомним, Хэмилтон финишировал вторым, уступив пять секунд действующему победителю чемпионата голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Его напарник по команде Джордж Расселл стал пятым.

«В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам — вы великолепны. У нас ещё не было такого количества зрителей, и спасибо вам за это! Во-вторых, я хотел бы поблагодарить команду. Мы боремся, обновляем машину и уже очень близко. Сегодня мы боролись за победу — не смогли удержаться впереди, но мы сможем прибавить ещё. Сегодня машина была классной, приятно было лидировать», – сказал Хэмилтон после гонки.