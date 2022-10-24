«Мы уже очень близко». Хэмилтон высказался о сражении за лидерство на Гран-при США
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при США, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Остине.
Напомним, Хэмилтон финишировал вторым, уступив пять секунд действующему победителю чемпионата голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Его напарник по команде Джордж Расселл стал пятым.
«В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам — вы великолепны. У нас ещё не было такого количества зрителей, и спасибо вам за это! Во-вторых, я хотел бы поблагодарить команду. Мы боремся, обновляем машину и уже очень близко. Сегодня мы боролись за победу — не смогли удержаться впереди, но мы сможем прибавить ещё. Сегодня машина была классной, приятно было лидировать», – сказал Хэмилтон после гонки.
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