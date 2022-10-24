Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кадры говорят сами за себя». Сайнс отреагировал на столкновение с Расселлом на старте

«Кадры говорят сами за себя». Сайнс отреагировал на столкновение с Расселлом на старте
Комментарии

Пилот команды «Феррари» испанец Карлос Сайнс дал комментарий по поводу аварии с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на старте гонки в США.

«Тут не нужно много слов, вам просто нужно посмотреть на изображения, чтобы понять, что именно произошло. Кадры говорят сами за себя.

Мы с Максом вели жаркую борьбу в первом повороте, а потом один парень (Джордж Расселл. — Прим. «Чемпионата») столкнулся со мной. Вот и всё.

Думаю, это следствии комбинации нескольких вещей. Мой старт был не так уж плох, если сравнивать его с «Мерседесом», а вот у Макса он был действительно хорошим», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.
6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.
12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.
17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.
20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022