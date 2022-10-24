Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» немецкий ветеран Себастьян Феттель признан гонщиком дня на Гран-при США, который состоялся на минувших выходных в Остине.

Напомним, Феттель не прошёл в третий сегмент квалификации, став 12-м, а в гонке финишировал на восьмом месте, в девятый раз по ходу сезона войдя в очковую зону. Из-за медленного пит-стопа немец выпал из очковой зоны, но затем совершил ряд обгонов и в том числе опередил занимавшего восьмую позицию Кевина Магнуссена в красивой борьбе на финальном круге.



Победителем Гран-при США стал действующий триумфатор чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.

6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.