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Себастьян Феттель признан гонщиком дня на Гран-при США

Себастьян Феттель признан гонщиком дня на Гран-при США
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» немецкий ветеран Себастьян Феттель признан гонщиком дня на Гран-при США, который состоялся на минувших выходных в Остине.

Напомним, Феттель не прошёл в третий сегмент квалификации, став 12-м, а в гонке финишировал на восьмом месте, в девятый раз по ходу сезона войдя в очковую зону. Из-за медленного пит-стопа немец выпал из очковой зоны, но затем совершил ряд обгонов и в том числе опередил занимавшего восьмую позицию Кевина Магнуссена в красивой борьбе на финальном круге.

Победителем Гран-при США стал действующий триумфатор чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Гран-при США. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.
6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.

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