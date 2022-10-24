Алонсо признался, что ему было страшно в момент аварии со Строллом и что он ожидал схода

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал столкновение с Лэнсом Строллом на Гран-при США и тот факт, что даже после аварии ему удалось финишировать седьмым.
«Я рад, что разговариваю с вами, потому что вполне мог бы оказаться в медицинском центре трассы. Я пытался поймать слипстрим позади Стролла. Я подвинулся в последний момент, чтобы выбраться у него из-за спины. Он также сдвинулся в этот момент, так что в какой-то степени не повезло: мы не слишком хорошо поняли друг друга.
Когда я был в воздухе, то мне было слегка страшно: ты ведь можешь врезаться во внешние ограждения. В «Индикаре» такое часто случается, может быть опасно.
Когда я увидел, что приземлился на асфальт, то думал: «Вся машина уничтожена, я схожу». Так я думал, когда заезжал в боксы. Последние 20 кругов я думал про этот инцидент и просто хотел финишировать. В моём теле всё ещё сохраняется страх.
Это лучшая гонка года. И очень напряжённая с физической точки зрения. Последние несколько кругов я сильно атаковал», — приводит слова Алонсо Marca.
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