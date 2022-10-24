Гасли получил ещё один штраф от стюардов за неправильно отбытый изначальный

Пилот «Альфа Таури» француз Пьер Гасли получил штраф за нарушение в гонке Гран-при США, которая состоялась вчера, 23 октября, в Остине.

Гасли получил 10-секундный штраф за то, что не отбыл изначальный. Француз заехал на пит-лейн, однако механики приступили к работе раньше положенных пяти секунд, которые пилот получил за нарушение допустимой дистанции от машины безопасности, сообщается в официальном решении стюардов Гран-при США. Поскольку ошибка была признана стюардами командной, француз не получит штрафные очки.

Напомним, без учёта штрафа Гасли финишировал 14-м в гонке Гран-при США. Победителем же стал действующий триумфатор чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе и третье места разделили Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Шарль Леклер из «Феррари».