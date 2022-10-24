Пилот NASCAR потерял победу из-за столкновения на пит-лейне. Видео

Пилот команды «Хендрик» Кайл Ларсон выиграл гонку Dixie Vodka 400 — 34-й этап первенства NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «Хомстед-Майами». Для Ларсона, действующего чемпиона, который уже выбыл из плей-офф сезона-2022, это 19-я в карьере победа — по их числу Кайл вошёл в топ-10 за всю историю NASCAR Cup Series.



Решающим эпизодом гонки стали массовые пит-стопы за 22 круга до финиша. Ларсон шёл вторым позади Мартина Труэкса, и, когда тот затормозил, чтобы свернуть к своим механикам, произошёл контакт, в результате которого лидера гонки развернуло.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Ларсон в итоге вышел на первое место и довёл заезд до победы. Отметим, что в лидеры Труэксу помог выйти своевременно выехавший автомобиль безопасности, в то время как Ларсон в общей сложности лидировал на протяжении 199 кругов из 267.



Вторым финишировал лучший из участников плей-офф Росс Честейн, третье место у Эй-Джея Оллмендингера, а топ-5 замкнули Остин Диллон и Брэд Кезеловски. Мартин Труэкс закончил гонку на шестой позиции, а седьмым расположился Денни Хэмлин, ещё один участник финальной серии.



Другие претенденты на титул оказались вне топ-10. Кристофер Белл и Уильям Байрон финишировали на 11-м и 12-м местах, Чейз Эллиотт расположился на 14-й позиции, Райан Блейни — на 17-й, а Чейз Бриско классифицирован на последней 36-й строчке.



Dixie Vodka 400, Хомстед (топ-10):

1. Кайл Ларсон («Хендрик») — 267 кругов.

2. Росс Честейн («Трекхаус») +1,261 сек.

3. Эй-Джей Оллмендингер («Каулиг») +1,362.

4. Остин Диллон («Чилдресс») +2,671.

5. Брэд Кезеловски («РФК») +3,739.

6. Мартин Труэкс («Гиббс») +4,203.

7. Денни Хэмлин («Гиббс») +4,429.

8. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») +5,107.

9. Кайл Буш («Гиббс») +5,372.

10. Даниэль Суарес («Трекхаус») +5,694.



Положение в плей-офф:

1. Джоуи Логано («Пенске») — прошёл в финал.

2. Росс Честейн («Трекхаус») — 4101 очко.

3. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 4093.

4. Уильям Байрон («Хендрик») — 4087.

5. Денни Хэмлин («Гиббс») — 4082.

6. Райан Блейни («Пенске») — 4069.

7. Кристофер Белл («Гиббс») — 4054.

8. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 4043.



Следующий этап — гонка Xfinity 500 — пройдёт на шорт-треке «Мартинсвилл» 23 октября. Это будет последний заезд полуфинала, он определит четвёрку финалистов, которые в заключительной гонке сезона 6 ноября разыграют между собой чемпионский титул.