В «Хаасе» намерены подать протест на действия судей в адрес Переса и Алонсо

Американская команда Формулы-1 «Хаас» осталась очень недовольна действиями гоночной дирекции Гран-при США Формулы-1. В «Хаасе» не понимают, почему судьи не показали чёрно-оранжевых флагов мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу и испанскому гонщику «Альпин» Фернандо Алонсо — при таких флагах оба гонщика были бы обязаны отправиться в боксы для устранения проблем с машинами.



Перес в начале гонки повредил переднее антикрыло в борьбе с Валттери Боттасом. На болиде Серхио была повреждена правая торцевая пластина, которая очень быстро оторвалась.



На машине Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом шаталось правое зеркало заднего вида, которое в итоге оторвалось незадолго до финиша.



В «Хаасе» не понимают, почему Перес и Алонсо могли продолжать гонку без пит-стопов, хотя в нынешнем сезоне Кевину Магнуссену трижды приходилось проводить ранние пит-стопы из-за шатающейся торцевой пластины переднего антикрыла.



В ближайшее время стюарды Гран-при США должны решить, имеет ли «Хаас» юридическую возможность подать протест на решения гоночной дирекции.



Перес закончил гонку четвёртым, Алонсо — седьмым. Фернандо опередил занявшего девятое место Магнуссена на десять с небольшим секунд.