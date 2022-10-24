Стролл потеряет три позиции на старте Гран-при Мексики за столкновение с Алонсо

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл признан виновным в столкновении с испанским пилотом «Альпин» Фернандо Алонсо в гонке Гран-при США. Соответствующее решение приняли судьи этапа.



«Было очевидно, что пилот автомобиля № 18 совершил поздний манёвр, реагируя на попытку обгона со стороны гонщика машины № 14 и сместившись влево. Стюарды считают, что пилот машины № 18 несёт основную вину за инцидент», — гласит решение стюардов.



В качестве наказания Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.

Гран-при США. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.

6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.

12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.

17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.