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Стролл потеряет три позиции на старте Гран-при Мексики за столкновение с Алонсо

Стролл потеряет три позиции на старте Гран-при Мексики за столкновение с Алонсо
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл признан виновным в столкновении с испанским пилотом «Альпин» Фернандо Алонсо в гонке Гран-при США. Соответствующее решение приняли судьи этапа.

«Было очевидно, что пилот автомобиля № 18 совершил поздний манёвр, реагируя на попытку обгона со стороны гонщика машины № 14 и сместившись влево. Стюарды считают, что пилот машины № 18 несёт основную вину за инцидент», — гласит решение стюардов.

В качестве наказания Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.
6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.
12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.
17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.
20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.

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