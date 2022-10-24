Сайнс — о Расселле: удивительно видеть, как пилот из топ-4 допускает такие ошибки

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс остался сильно недоволен действиями пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на старте гонки Гран-при США. Немец врезался в болид испанца в первом повороте.



«Это невероятно расстраивает: ещё одна гонка, где я проехал не больше круга. Особенно при старте с поул-позишен. Видеть, как пилот из топ-4 допускает такие ошибки, удивительно. При этом худшая часть последствий досталась мне, мне пришлось сойти. Но я продолжу бороться в будущем.



Справедлив ли пятисекундный штраф Расселлу? По сравнению с чем — с моим сходом? Конечно, нет. Но я не собираюсь оценивать наказания», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Гран-при США. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.

6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.

12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.

17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.