Стюарды позволили «Хаасу» подать протесты. Вызваны представители «Ред Булл» и «Альпин»

Стюарды Гран-при США Формулы-1 изучили обращение американской команды «Хаас» и посчитали, что она имеет право подать два протеста, связанных с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо. В «Хаасе» не понимают, почему судьи не показали чёрно-оранжевых флагов Пересу и Алонсо — при таких флагах оба гонщика были бы обязаны отправиться в боксы для устранения проблем с машинами.



Перес в начале гонки повредил переднее антикрыло в борьбе с Валттери Боттасом. На болиде Серхио была повреждена правая торцевая пластина, которая очень быстро оторвалась.



На машине Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом шаталось правое зеркало заднего вида, которое в итоге оторвалось незадолго до финиша.



Теперь для разбирательств к стюардам вызваны официальные представители «Ред Булл» и «Альпин». При этом стоит отметить, что решение о флаге принимает гоночная дирекция, а не команды, так что не совсем понятно, каких именно решений или наказаний требует «Хаас».