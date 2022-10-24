Расселл объяснил, почему врезался в Сайнса на старте, и взял на себя вину за аварию

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал столкновение с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на старте Гран-при США.



«Неудачный и разочаровывающий день. Вероятно, я сам был недостаточно хорош на первом круге. Я зашёл в первый поворот, довольно поздно затормозил. Когда я увидел, что Карлос снаружи от Макса, то ожидал, что он так и продолжит проходить поворот по внешней траектории. Но он срезал, и это застало меня врасплох. К этому моменту повреждений уже было не избежать.



Я повидался с Карлосом и извинился перед ним. Вероятно, мне стоило предвидеть такое развитие событий», — приводит слова Расселла Daily Star.

Гран-при США. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.

6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.

12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.

17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.