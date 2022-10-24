Фернандо Алонсо опустился с 7-го на 15-е место на Гран-при США из-за протеста «Хааса»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» осталась очень недовольна действиями гоночной дирекции Гран-при США Формулы-1. В «Хаасе» не понимают, почему судьи не показали чёрно-оранжевых флагов мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу и испанскому гонщику «Альпин» Фернандо Алонсо — при таких флагах оба гонщика были бы обязаны отправиться в боксы для устранения проблем с машинами.
«Хаас» подал протест, и в ситуации с Алонсо его удовлетворили, сообщает официальный сайт Формулы-1. Алонсо опустится с 7-го на 15-е место. Ему дали штраф в 30 секунд.
В своём вердикте стюарды отметили, что они «глубоко обеспокоены тем, что болиду Алонсо не был присвоен чёрно-оранжевый флаг, который должны показать участнику или, по крайней мере, не совершили звонок по радио, чтобы исправить ситуацию, несмотря на два звонка в Race Control от команды «Хаас».
На машине Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом шаталось правое зеркало заднего вида, которое в итоге оторвалось незадолго до финиша.
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