Инсайдеры опровергли свои данные о сотрудничестве Риккардо с «Ред Булл», предоставив новые
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Репортёр телеканала Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что, по имеющимся сведениям, пилот «Макларена» Даниэль Риккардо в следующем сезоне будет резервным гонщиком команды «Мерседес». По данным источника, в австралийце немецкий гоночный коллектив видит замену Нику де Врису, который перешёл в систему «Ред Булл».
Напомним, совсем недавно всё тот же Кравиц заявлял, что Риккардо в следующем сезоне станет резервистом «Ред Булл». Даниэль являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 год, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 он покинет «Макларен».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Новость по темеИсточник: Даниэль Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл»
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