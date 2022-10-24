В «Хаасе» рассказали, что помешало Шумахеру набрать очки на Гран-при США

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о выступлении пилота Мика Шумахера на Гран-при США, где тот финишировал 14-м. По словам Штайнера, показать более высокие результаты Шумахеру помешало столкновение с обломками чего-то.
«У Мика был очень хороший темп, он проделал фантастическую работу. Затем, когда произошла авария, он, должно быть, столкнулся с какими-то обломками, после чего потерял часть прижимной силы. Мы ещё не видели машину, но я предполагаю, что диффузор получил некоторые повреждения, и он просто не смог проделать то же самое с новым комплектом шин», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Мнением о своём выступлении поделился и Мик:
«Думаю, что сегодня у нас были хорошие моменты, но, похоже, я зацепил какой-то осколок, который довольно сильно повредил машину. После этого мы уже не могли выжимать из неё максимум. Прежний темп, который был очень многообещающим, я поддерживать оказался уже не в силах. Обидно, потому что кажется, что неудачи преследуют нас по пятам».
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