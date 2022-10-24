Алонсо — о столкновении со Строллом: это гоночный инцидент. Лэнс был согласен со мной

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал столкновение с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом на Гран-при США.
Напомним, испанец из-за этого инцидента опустился с 7-го на 15-е место по итогам Гран-при США. Гонщику был выписан 30-секундный штраф. В качестве наказания Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.
«Честно говоря, после того, как я посмотрел этот эпизод на телевизоре, я убедился, что это был гоночный инцидент. Мы двигались практически в одно и то же время влево, и это послужило причиной столкновения. Так что я думаю, что это был очень неудачный момент для всех.
Я думаю, мы со Строллом смотрели на инцидент одинаково. А вот спортивные директора наших команд видели ситуацию совсем по-разному», — приводит слова Алонсо Autosport.
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