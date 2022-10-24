Отт Тянак покинет «Хёндэ» в WRC

Чемпион WRC 2019 года, эстонец Отт Тянак покинет «Хёндэ» по окончании нынешнего сезона. Об этом рассказал сам гонщик, написав соответствующий пост в своих социальных сетях.

«Хотел бы объявить, что я принял решение расторгнуть договор с «Хёндэ» и покинуть команду по окончании текущего сезона WRC», — написал Тянак.



По словам эстонца, решение расторгнуть контракт с командой было инициировано им. Отт подчеркнул, что хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере. Кроме того, он высказал слова благодарности в адрес «Хёндэ».



Напомним, на последнем этапе, который прошёл в Испании, Тянак показал четвёртый результат. Победу добыл француз Себастьен Ожье ((Toyota GAZOO Racing). Вторым был Тьери Нёвиль, третьим — Калле Рованперя.

В общем зачёте пилотов Тянак сейчас занимает второе место (131 очко). Лидирует Рованперя (203).