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Отт Тянак покинет «Хёндэ» в WRC

Отт Тянак покинет «Хёндэ» в WRC
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Чемпион WRC 2019 года, эстонец Отт Тянак покинет «Хёндэ» по окончании нынешнего сезона. Об этом рассказал сам гонщик, написав соответствующий пост в своих социальных сетях.

«Хотел бы объявить, что я принял решение расторгнуть договор с «Хёндэ» и покинуть команду по окончании текущего сезона WRC», — написал Тянак.

По словам эстонца, решение расторгнуть контракт с командой было инициировано им. Отт подчеркнул, что хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере. Кроме того, он высказал слова благодарности в адрес «Хёндэ».

Напомним, на последнем этапе, который прошёл в Испании, Тянак показал четвёртый результат. Победу добыл француз Себастьен Ожье ((Toyota GAZOO Racing). Вторым был Тьери Нёвиль, третьим — Калле Рованперя.

В общем зачёте пилотов Тянак сейчас занимает второе место (131 очко). Лидирует Рованперя (203).

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