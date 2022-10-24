«Я был поражён. Это очень рискованно». Брандл — о действиях «Мерседеса» перед гонкой в США

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о работе команды «Мерседес», проделанной ей перед стартом гонки Гран-при США. Перед самым началом заезда пилот немецкого гоночного коллектива Льюис Хэмилтон заметил проблему с тормозами, и команда решила поменять их перед стартом. Механики занимались этим вопросом практически до самого начала заезда.



«Я был поражён, это было очень рискованно. Даже когда я закончил прогулку по стартовой решётке, было видно, как они продолжали снимать с машины какие-то детали», — приводит слова Брандла Daily Express.



Напомним, Хэмилтон по итогам Гран-при США стал вторым. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: