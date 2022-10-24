Оруджев назвал незаслуженным штраф Фернандо Алонсо

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев дал комментарий по поводу штрафа, который получил пилот «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при США.

Напомним, испанец столкнулся с Лэнсом Строллом. Из-за этого инцидента он опустился с 7-го на 15-е место по итогам Гран-при США. Гонщику был выписан 30-секундный штраф. В качестве наказания Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.

«У ФИА много чего нелогичного. Этот эпизод — один из них. Было много времени зазвать его, но никаких сообщений команде, что надо починить зеркало или ещё что-то, не было. Штраф незаслуженный.



Да, в Формуле-1 бардак с судейством. Сейчас как-то много где судейство вызывает вопросы. В РСКГ, например, вообще жесть творится», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».