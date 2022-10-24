Оруджев раскритиковал действия Хэмилтона в борьбе с Ферстаппеном за победу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев подверг критике пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за его действия в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время Гран-при США. Напомним, Льюис финишировал вторым, уступив Максу пять секунд.



«Считаю, что у Льюиса имелись все шансы победить, но, на мой взгляд, он повёл себя крайне бесхарактерно. Плохо закрылся от атаки. Потом ныл, что Макс нарушает границы трассы, затем сам получил за это предупреждения и в итоге отстал на пять секунд, из которых три пришлись на последние два круга. Хотя до этого два круга спокойно держался за Максом. Потом ошибка, выпад из DRS — и всё», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: