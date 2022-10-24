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«Цирк». Оруджев дал прогноз на штраф «Ред Булл» за превышение лимита бюджета

«Цирк». Оруджев дал прогноз на штраф «Ред Булл» за превышение лимита бюджета
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал штраф, который получила команда Формулы-1 «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в сезоне-2021.

«Ничего серьёзного не будет. Точно не лишение титулов и всего в таком духе: это будет плохим пиаром для Ф-1. Видимо, дадут какой-то штраф денежный. Или ограничение работы в трубе. Хотя интересно, как они это проверят, если даже про бюджет узнали через год… И пропишут в правилах для других более четкие наказания, чтобы больше не повторилось. Я к этому отношусь, как к цирку. Правила есть правила. В Ф-1 их гнут как хотят и под кого хотят. С моей точки зрения, наказание должно быть жестким с отнятием очков, но это же «Большой цирк»», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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