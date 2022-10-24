Знаменитый пародист снял ролик с участием Вольфа и Расселла, «раскрывшего» его

Знаменитый пародист Конор Мур опубликовал на своём YouTube-канале ролик, посвящённый команде «Мерседес».

На видео Мур притворяется Джорджем Расселлом и беседует с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом, рассказывая о своей работе в командах и ожиданиях от машины. В акой-то момент беседы в комнате появляется «настоящий» Джордж Расселл, что позволяет Вольфу понять, что перед ним сидит самозванец в шлеме.



В концовке ролика Расселдл требует от Мура отдать ему его гоночную экипировку, однако при попытке забрать гоночный комбинезон выясняется, что под ним у Мура нет ничего, кроме белья.



Конор Мур — изветный британский пародист, на его YouTube-канале множнество роликов, посвящённых Формуле-1. Мур прекрасно пародирует голоса и мимику пилотов.