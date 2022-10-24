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Эксперт: год перерыва станет неплохим вариантом для Мика Шумахера

Эксперт: год перерыва станет неплохим вариантом для Мика Шумахера
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что Мик Шумахер может позволить себе взять год паузы в карьере, если не договорится о продлении контракта с «Хаасом».

«Думаю, год перерыва станет не таким и плохим вариантом для гонщика вроде Мика. Он молод и легко сможет возобновить карьеру в Формуле-1. В нынешней обстановке у него возникает много проблем. Очень тяжело работать в такой атмосфере, если ты не находишься в своей лучшей форме», — приводит слова Кристиана Даннера GrandPX.news.

Ранее сообщалось, что во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством «Хааса» о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Однако пока эта информация не нашла подтверждения.

Шумахер сейчас занимает 17-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, занимает 13-ю позицию с 26 баллами.

Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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