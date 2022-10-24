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Мик Шумахер: команда видит и понимает, на что я способен

Мик Шумахер: команда видит и понимает, на что я способен
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер уверен, что команда видит его выступления не только через призму итоговых результатов.

«Думаю, команда видит и понимает, на что я способен. Все видели, что мы были на пути к очкам, так что итоговый результат невероятно разочаровывает», — приводит слова Мика Шумахера Sky Germany.

Ранее сообщалось, что во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством «Хааса» о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Однако пока эта информация не нашла подтверждения.

Шумахер сейчас занимает 17-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, занимает 13-ю позицию с 26 баллами.

Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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