Мик Шумахер: команда видит и понимает, на что я способен

Пилот «Хааса» Мик Шумахер уверен, что команда видит его выступления не только через призму итоговых результатов.



«Думаю, команда видит и понимает, на что я способен. Все видели, что мы были на пути к очкам, так что итоговый результат невероятно разочаровывает», — приводит слова Мика Шумахера Sky Germany.



Ранее сообщалось, что во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством «Хааса» о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Однако пока эта информация не нашла подтверждения.



Шумахер сейчас занимает 17-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, занимает 13-ю позицию с 26 баллами.



Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.