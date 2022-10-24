Майкл Андретти: крупные автопроизводители приходят и уходят, а гоночные команды остаются

Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти рассказал, как продвигается процесс с его попытками выставить свою команду в «Королевских гонках».
«Как мне кажется, наличие крупных автопроизводителей в чемпионате — это здорово. Но крупные автопроизводители приходят и уходят, причём постоянно. Так о какой стабильности идёт речь? С другой стороны, у нас есть гоночные команды с людьми, которые занимаются гонками всю свою жизнь. И с ними вы понимаете, что они будут выступать и через 20 лет.
Посмотрите на «Уильямс», «Макларен» и другие такие команды. А затем посмотрите на производителей, которые приходят в чемпионат, но могут в любую минуту уйти из него. Мы стараемся реализовать наш проект, не сдаёмся. Не знаю, можно ли говорить о том, что мы наткнулись на непреодолимое препятствие — скорее речь идёт о процессе, на который требуется больше времени. Мы стараемся всё подготовить и надеемся, что нашу заявку одобрят, как только мы сделаем всё правильно», — приводит слова Андретти GPFans.
- 24 октября 2022
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