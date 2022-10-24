Хэмилтон: пока рано говорить об «эпохе Ферстаппена»
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал мнение, что в Формуле-1 началась «эпоха Ферстаппена».
«Пока рано говорить об «эпохе Ферстаппена». Если они будут доминировать и в следующем году – тогда да. Но в нынешнем сезоне «Феррари» была быстрее в квалификациях. И если взять максимально возможный темп на круге на дистанции сезона, «Феррари», думаю, тоже была быстрее.
Всё, что нужно сделать «Феррари» — прибавить в гоночном темпе. Тогда они догонят «Ред Булл». Нам же нужно взобраться на более крутую гору, но, надеюсь, в этом нет ничего невозможного», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.
Напомним, Макс Ферстаппен ещё на Гран-при Японии досрочно выиграл свой второй титул чемпиона мира за два сезона.
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