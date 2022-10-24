«Астон Мартин» близок к соглашению с ФИА о признании нарушения финансового регламента

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» близка к заключению соглашения с ФИА. Об этом сообщил руководитель команды Майк Крак. Напомним, «Астон Мартин» нарушил процедурную часть финансового регламента.
В случае, если «Астон Мартин» подпишет соглашение о признании нарушения, команда не сможет оспорить наказание, назначенное ФИА.
«Мы ведём переговоры с ФИА. Думаю, всё закончится в ближайшие несколько дней. Вполне уверен, что скоро всё решится. Я бы не сказал, что факт нарушения разочаровывает. Это показывает нам, что в будущем нужно работать лучше, чтобы избегать таких проблем. Главное — мы уложились в лимит. Остальные вопросы связаны с процедурой. Думаю, будет пресс-релиз от ФИА, согласованный с нами. В ближайшие дни станут известны все детали», — приводит слова руководителя команды Майка Крака Motorsport.
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