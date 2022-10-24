Алонсо — о протесте «Альпин»: четверг станет важным днём для всей Формулы-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о протесте его команды на решение наказать испанца по итогам Гран-при США.



«Спасибо за все сообщения, которые я получил вчера и сегодня. Это один из редких случаев в спорте, когда я чувствую, что мы все в одной лодке и разделяем общее мнение о правилах и регламенте. По этой причине четверг будет важным днём для спорта, который мы так любим, поскольку решение будет диктовать нам то, в правильном ли направлении мы движемся в будущее. Ещё раз большое спасибо за вашу поддержку», — написал Алонсо в соцсетях.



Напомним, команда «Альпин» подала протест на решение выписать штраф пилоту гоночного коллектива Фернандо Алонсо. Ранее об этой мере просила команда «Хаас», в которой выразили недоумение решением судей не показывать чёрно-оранжевые флаги мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу и Алонсо. По этой причине после выписанного штрафа Фернандо по итогам Гран-при США опустится с 7-го места на 15-е. Гонщику был выписан 30-секундный штраф.



В «Альпин» заявили, что, во-первых, Международная автомобильная федерация (ФИА) имела право показать чёрно-оранжевый флаг, но не стала этого делать, потому что первоначально посчитала авто безопасным. Во-вторых, после заезда технический делегат признал машину легальной. Кроме того, в «Альпин» подчеркнули, что «Хаас» подал протест на 24 минуты позже установленного дедлайна.