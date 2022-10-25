Вольф считает аварию Расселла и Сайнса гоночным инцидентом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что авария Джорджа Расселла и Карлоса Сайнса была гоночным инцидентом. Стюарды признали Расселла виновным в аварии и выписали ему пятисекундный штраф.
«Я считаю, что это был гоночный инцидент. На месте стюардов я бы подумал, что, может быть Джордж поздно тормозил и столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, но Карлос жёстко резал траекторию. Я не знаю, как на это повлиял Макс. Жаль, что так вышло. Но приходится принять пятисекундный штраф», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.
Гран-при США. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.023.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.501.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +8.293.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +44.815.
6. Ландо Норрис («Макларен») +53.785.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +55.078.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.354.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:05.834.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:10.919.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:12.875.
12. Александер Албон («Уильямс») +1:15.057.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.164.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:21.763.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:24.490.
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:30.487.
17. Николас Латифи («Уильямс») +1:43.588.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.
20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.
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