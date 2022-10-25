«Я в замешательстве». Чандхок — о штрафе Алонсо на Гран-при США

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мыслями о штрафе, который получил испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при США. Напомним, после протеста команды «Хаас» Фернандо выписали 30-секундный штраф, гонщик опустился с седьмого на 15-е место.



«Я в замешательстве. Алонсо ехал два часа, рискуя жизнью, и получил 30-секундный штраф из-за того, что его боковое зеркало болталось. Я понимаю, что это всё неидеально и кажется очень жёстким, особенно когда мы увидели, что несколько торцевых пластин переднего крыла были ослаблены», — написал Чандхок в своих социальных сетях.



Поводом для протеста «Хааса» послужил тот факт, что Алонсо и Серхио Пересу из «Ред Булл» не были показаны чёрно-оранжевые флаги. При таких флагах оба гонщика были бы обязаны отправиться в боксы для устранения проблем с машинами. На машине Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом шаталось правое зеркало заднего вида, которое в итоге оторвалось незадолго до финиша. Перес при этом штрафа избежал. На болиде испанца отвалилась торцевая пластина, и крыло не представляло опасности.

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