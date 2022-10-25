Даниэль Риккардо сделал категоричное заявление о варианте с «Хаасом» на 2023 год

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Хаас» в следующем сезоне Формулы-1. Ранее руководитель американской команды Гюнтер Штайнер, высказываясь о Риккардо, говорил, что открыт для разговора с ним, если тот решит позвонить. Даниэль покинет «Макларен» по окончании этого сезона.



«Вариант с «Хаасом» на 2023-й? Честно говоря, нет. Всё, что произошло в этом году, вся эта ситуация с «Маклареном», было непростым вызовом, но мы придерживались плана. Сейчас я просто пытаюсь настроить себя на то, чтобы прийти к успеху, — я бы сказал, в долгосрочной перспективе. Я должен опять быть в десятке и бороться за победы. Знаю, что способен», — приводит слова Риккардо PlanetF1.

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