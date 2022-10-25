«Проигрышная ситуация для ФИА». Нико Росберг — о нарушении лимита расходов «Ред Булл»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о нарушении со стороны «Ред Булл» финансового регламента в прошлом сезоне Фомрулы-1.



«Мы не знаем всех подробностей нарушения, а это, безусловно, важно. На что были потрачены эти деньги? Может, для покупки бутербродов? Или всё делалось для того, чтобы дополнительно поработать над автомобилем?



Непросто судить об этом со стороны. Думаю, будет лучше, если мы просто подождём и наберёмся терпения. Но для ФИА проблема в том, что это действительно проигрышная ситуация. Ведь, если бы они отобрали очки по итогам прошлогоднего чемпионата, в худшем случае – очки у Макса, это стало бы действительно плохо для всех. Но если они серьёзно нарушили лимит расходов, на пару миллионов или что-то в этом роде, и это действительно дало им преимущество в производительности, если ФИА не будет действовать очень жёстко и агрессивно, то это тоже будет проигрышем. Всё это так сложно, и я надеюсь, что им удастся найти тонкую грань и сделать всё правильно. Нам лишь нужно подождать и посмотреть», — приводит слова Росберга Sky Sports.

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