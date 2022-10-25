Нико Росберг объяснил причины успеха «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. Пилот команды Макс Ферстаппен выиграл чемпионский титул после Гран-при Японии, а после этапа в США австрийский гоночный коллектив обеспечил себе победу в Кубке конструкторов.
«Ред Булл» на данный момент является доминирующей силой. Такой же, какой в прошлые годы был «Мерседес». У них есть машина, они здорово вносят коррективы по ходу сезона, есть надёжность, а также у них есть гонщик, который является лучшим или равным лучшим в Формуле-1 прямо сейчас. Кроме того, у них есть стратегия, которой они всегда придерживаются. Просто всё складывается таким невероятным образом. Да и двигатель у них тоже потрясающий. Сейчас определённо наступил период, когда любой другой команде будет очень трудно приблизиться к ним», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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