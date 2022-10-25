Риккардо: в этом году я уже на восьмом круге понимаю, как пройдёт остаток гонки

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о том, что он ничего не может поделать с тем, чтобы выступать в этом сезоне на одном уровне с ведущими пилотами Формулы-1.
«В этом году слишком часто в начале гонки я знаю, как пройдёт остаток заезда, на восьмом или 10-м круге.
Вы можете просто чувствовать, а также видеть, что могут делать другие машины вокруг, и просто то, что я не в состоянии сделать. Если бы я знал, в чём проблема, то год прошёл бы лучше.
Но это не три-четыре десятых — даже это очень много — как я помню, когда я был напарником Макса Ферстаппена, если бы я отставал на три-четыре десятых, я бы разбрасывал вещи по комнате. Но я в нескольких секундах, и это кажется таким далёким! Это странно», — приводит слова Риккардо Racingnews365.
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