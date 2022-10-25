Экс-чемпион Формулы-1: боже мой, как же «Мерседес» медлителен на прямых!

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что в ближайшее время ни одной команде не удастся приблизиться к показателям «Ред Булл».



«Феррари» или даже «Мерседесу» будет очень сложно подобраться ближе [к «Ред Булл»]. Ахиллесова пята «Мерседеса» — это темп на прямых. Боже мой, как же они медлительны на них, особенно если сравнивать с «Ред Булл». Я действительно надеюсь, что им удастся найти секрет, чтобы найти некоторый темп на прямых», — приводит слова Росберга Sky Sports.



Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионский титул после Гран-при Японии, а после этапа в США австрийский гоночный коллектив обеспечил себе победу в Кубке конструкторов.

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