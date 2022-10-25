Экс-чемпион Формулы-1: боже мой, как же «Мерседес» медлителен на прямых!
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что в ближайшее время ни одной команде не удастся приблизиться к показателям «Ред Булл».
«Феррари» или даже «Мерседесу» будет очень сложно подобраться ближе [к «Ред Булл»]. Ахиллесова пята «Мерседеса» — это темп на прямых. Боже мой, как же они медлительны на них, особенно если сравнивать с «Ред Булл». Я действительно надеюсь, что им удастся найти секрет, чтобы найти некоторый темп на прямых», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионский титул после Гран-при Японии, а после этапа в США австрийский гоночный коллектив обеспечил себе победу в Кубке конструкторов.
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
Комментарии
- 25 октября 2022
-
13:17
-
12:17
-
11:55
-
11:48
-
11:22
-
10:35
-
09:35
-
00:55
- 24 октября 2022
-
23:56
-
23:51
-
22:57
-
22:53
-
21:45
-
20:55
-
20:51
-
19:45
-
19:43
-
18:37
-
18:16
-
17:47
-
17:47
-
17:09
-
17:05
-
16:59
-
16:30
-
16:12
-
14:59
-
14:41
-
13:48
-
13:41
-
12:53
-
12:09
-
11:33
-
11:20
-
10:41
Партнерский контент