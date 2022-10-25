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Тото Вольф анонсировал изменения болида «Мерседеса» в следующем сезоне Формулы-1

Тото Вольф анонсировал изменения болида «Мерседеса» в следующем сезоне Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что команда изменит «ДНК» своего болида версии 2023 года после победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я думаю, что ДНК автомобиля изменится в следующем году, – это очевидно. Это не обязательно будет означать, что совсем по-другому будет выглядеть кузов, но, безусловно, то, что является частью ДНК автомобиля, его архитектура, изменится в следующем году», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Вольф также высказал мнение, что в следующем году «Мерседес» получит преимущество за счёт того, что команда сможет проводить в аэротрубе больше времени, чем «Ред Булл».

Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:

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