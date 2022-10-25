Брандл — о победе Ферстаппена на Гран-при США: было очень похоже, что выиграет Хэмилтон

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл», в гонке Гран-при США. Хэмилтон финишировал вторым, уступив Ферстаппену пять секунд.

«Мы стали свидетелями напряжённого финала, когда Ферстаппен преследовал Леклера, а затем и Хэмилтона, чтобы добыть замечательную победу, тем самым отдав дань уважения владельцу команды Дитриху Матешицу, который, к сожалению, скончался в субботу незадолго до квалификации.

Он успел увидеть, как Макс выиграл свой второй титул, но не увидел, как его команда выиграла пятый Кубок конструкторов. Было очень похоже, что Льюис Хэмилтон выиграет свой первый Гран-при в сезоне, но его машина на «харде» не выдержала необходимого темпа, а «Ред Булл» на «медиуме», с высокой скоростью на прямой и очень решительным Ферстаппеном за рулём был просто слишком быстр для него. Однако последние обновления, по крайней мере, дают команде надежду на долгожданную победу в конце сезона», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями: