«Одна из величайших, если не самая великая гонка». Льюис Хэмилтон — о Гран-при Лас-Вегаса

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о Гран-при Лас-Вегаса, который впервые пройдёт в следующем сезоне Формулы-1. Ранее сообщалось, что у этапа будет самое позднее время начала в истории чемпионата. Гонка должна будет пройти в субботу и начаться в 22:00 по местному времени (9:00 мск). При этом она станет одной из трёх, которая пройдёт в США в следующем году. Этапы будут также в Майами и Остине.



«Не знаю, как мы будем перемещаться по Вегасу, но не сомневаюсь, что организаторы проделают потрясающую работу. Это будет абсолютно невероятно. Без сомнения, это будет одна из величайших, если не самая великая гонка.



Уличные трассы не так хороши, как более открытые. А особенно новые треки, как правило, не так хороши. Но здесь фантастическая трасса. Она красивая и широкая, а город и его атмосфера, вероятно, будут не сравнимы ни с чем другим. Все эти ночные огни — это будет грандиозно», — приводит слова Хэмилтона Grandprix247.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: