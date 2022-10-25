Льюис Хэмилтон высказался об американцах

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении в США в следующем сезоне Формулы-1. В 2023 году в Соединённых Штатах пройдут сразу три Гран-при: в Майами, Остине и Лас-Вегасе. Как считает Льюис, американские болельщики — большие поклонники спорта, которые обладают сильной энергетикой.

«Приятно наконец-то осознавать, что мы добились такого широкого зрительского охвата. Здорово, что мы так тесно будем связаны с США. Люди здесь — большие поклонники спорта, которые демонстрирует большую энергетику», — приводит слова Хэмилтона издание Grandprix247.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

Ранее Хэмилтон высказывался о Гран-при Лас-Вегаса.