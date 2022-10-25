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В «Феррари» назвали преимущество «Ред Булл» на прямых хорошей защитой от остальных команд

В «Феррари» назвали преимущество «Ред Булл» на прямых хорошей защитой от остальных команд
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Гоночный директор команды «Феррари» Лоран Мекис, подводя итоги Гран-при США, выразил мнение, что нынешнее преимущество «Ред Булл» в скорости на прямых даёт им «очень хорошую защиту» от остальных команд Формулы-1.

«Это не первая гонка, в которой «Ред Булл» имел преимущество в максимальной скорости над всеми остальными командами. В этом плане у них всё получилось. Когда идёт плотная борьба на прямых, они выглядят сильнее. Мы всегда стараемся найти баланс между временем круга и максимальной скоростью.

У «Ред Булл» по итогу было небольшое преимущество в темпе, как и в большинстве гонок этого года. Атака на максимальной скорости даёт им очень хорошую защиту от остальных команд», — приводит слова Мекиса Motorsport.

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