Глава «Уильямса»: Албон выступил за приглашение Сарджента

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что обсуждал с пилотом команды Алексом Албоном будущую замену его напарнику Николасу Латифи.
В следующем сезоне Латифи покинет команду, и его место займёт американский пилот Логан Сарджент, на данный момент выступающий в Формуле-2.
«Я считаю, что в команде подходящая атмосфера для развития молодых гонщиков. И Албон также поддерживал приглашение новичка, ведь он сам уже является лидером команды, пускай и достаточно молод. Когда мы поговорили с Алексом, то он высказался за приглашение Сарджента. Он хотел этого», — приводит слова Капито RaceFans.
Стоит отметить, что Логан Сарджент должен получить суперлицензию для выступления в Формуле-1. Для этого он должен занять место в топ-6 по итогам сезона в Формуле-2. Сейчас американец на третьем месте.
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