«Ауди» анонсировала объявление 26 октября

«Ауди» на своей странице в «Твиттере» анонсировала объявление 26 октября в 11:00 мск. Пока не сообщается, что именно будет объявлено.



«Будущее обретает форму. Следите за нами, чтобы узнать больше», — написала пресс-служба «Ауди» на своей странице в социальной сети.

Анонс объявления «Ауди»

Напомним, «Ауди» ранее официально объявила о том, что войдёт в Формулу-1 в 2026 году в качестве нового поставщика двигателей. Команду, с которой будет сотрудничать компания, должны объявить в конце нынешнего сезона.



Ожидалось, что «Ауди» выкупит 75% акций «Заубера», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Сделка может обойтись компании в $ 450 млн.



Руководитель проекта «Ауди» в Формуле-1 сообщил, что они хотят одержать победу в течение трёх лет.