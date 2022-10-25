Хэмилтон рассказал о проблеме, которая преследовала «Мерседес» весь год
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о проблеме, которая на протяжении всего года беспокоила команду. Выступая перед журналистами после Гран-при США, семикратный чемпион мира объяснил, что «Мерседес» имел проблему с разделением тормозов на протяжении большей части сезона.
«У нас весь год были проблемы с тормозами. В основном с разделением. Во время нажатия на педаль оба передних тормоза должны выполнять одинаковый объём работы, но у нас правый либо левый делал больше из-за перегрева одного из тормозов. У нас был огромный дисбаланс в температуре. Левое колесо в основном вообще не работало. Поэтому команде пришлось заменить тормоза», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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