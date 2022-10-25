Вильнёв: Хэмилтон так следил за нарушениями Ферстаппена, что не замечал свои ошибки

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал гонщиков Формулы-1 за многочисленные жалобы во время Гран-при США.



«Я бы хотел отметить, как много пилоты жаловались друг на друга по радио. Сколько раз за воскресенье мы слышали жалобы по поводу того, что кто-то нарушил границы трассы и его должны оштрафовать? Это перебор, такое поведение раздражает.



Хотя вышло довольно забавно, когда Льюис так жаловался на Макса и тому в итоге действительно показали флаг-предупреждение. Но ровно то же самое сделал уже сам Хэмилтон через несколько кругов. Он так следил за нарушениями Ферстаппена, что в итоге не замечал собственные ошибки», — написал Вильнёв в своей колонке Formule1.



Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон финишировал вторым.

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