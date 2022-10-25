Bild: основатель «Ред Булл» был болен раком, но отказался от химиотерапии

Основатель компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц был болен раком поджелудочной железы, сообщает Bild. По информации некоторых источников, заболевание у австрийского миллиардера было диагностировано полтора года назад, однако Матешиц отказался от химиотерапии и до последнего был против госпитализации, полагаясь на нетрадиционную медицину. Сообщается, что умер бизнесмен в своём доме в Зальцбурге (Австрия).

Дитрих Матешиц скончался 22 октября 2022 года в возрасте 78 лет. До этого сообщалось, что у Матешица были серьёзные проблемы со здоровьем, Дитрих на протяжении долгого времени не появлялся на публике. Но чем именно болел бизнесмен, ранее не сообщалось.

Помимо двух команд Формулы-1, Матешиц был сильно вовлечён в спортивную индустрию. В автоспорте Дитрих владел трассой «Ред Булл Ринг» в Австрии, а с 2006 по 2011 год Матешиц владел командой в американской серии NASCAR.

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