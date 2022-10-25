Гоночный директор «Феррари» высказался о выступлении Сайнса и Леклера на ГП США

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис прокомментировал выступление Шарля Леклера и ранний сход Карлоса Сайнса на Гран-при США, прошедшего в минувший уикенд.



Карлос Сайнс, столкнувшись с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, сошёл уже на первом круге. Стоит отметить, что испанец стартовал с поул-позиции.



«Сход Сайнса через пару сотен метров после старта стал ударом, но это гонки. Обидно, что у нас был хороший шанс, а мы, «Ред Булл» и «Мерседес» показывали примерно похожий темп. Было бы здорово, если бы и Сайнс был в борьбе.



Леклер стартовал на 12-м месте и в какой-то момент сражался за вторую строчку, так что это отличный прорыв. Все сработали хорошо. Стоит и сказать, что он хорошо боролся с Максом. В гоночных условиях мы, возможно, уступаем Максу, но Шарль всё равно провёл хорошую гонку», — приводит слова Мекиса Autosport.