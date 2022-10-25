На Гран-при США в Остине был установлен рекорд посещаемости

На прошедшем Гран-при США был установлен рекорд по посещаемости этапа. За три дня на «Трассе Америк» в Остине побывали 440 000 человек, сообщает ESPN US. Предыдущее достижение было датировано 2021 годом, тогда «Королевские гонки» в США посмотрели 400 000 зрителей.

Также сообщается, что на данный момент Гран-при США стал самой посещаемой гонкой сезона.

Напомним, победителем минувшего Гран-при США стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари». Благодаря этой победе голландский пилот стал двукратным чемпионом Формулы-1, оформив титул за несколько гонок до конца сезона.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 США: