Хэмилтон: каждый день жалею, что не снялся в «Топ Ган»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался на тему того, что не смог дебютировать в кино в фильме «Топ Ган: Мэверик». Гонщик отказался из-за начала нового сезона.



Льюис Хэмилтон выступит сопродюсером и консультантом в фильме о пилоте Формулы-1, главную роль в котором сыграет голливудский актёр Брэд Питт.



«У меня уже была возможность поработать с режиссёром Джозефом Косински в «Топ Ган: Мэверик». Том Круз тогда нас связал по телефону, и Джо свернул горы, чтобы выбить для меня роль одного из лётчиков. Но у меня не получилось, и я жалею об этом каждый день. Как правило, я стараюсь пользоваться подобными шансами, но гоночный сезон для меня всегда на первом месте», — приводит слова Хэмилтона Deadline.