Леклер: надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил надежду, что эпоха полного доминирования Макса Ферстаппена не наступит, а также объяснил, какую проблему должна решить его команда перед новым сезоном.
«Я надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся. Лично я сделаю всё, чтобы этого не случилось, и вся наша команда работает над этим. Думаю, всем очевидно, что «Феррари» должна стать лучше. На быстром круге мы равны с «Ред Булл», но на дистанции у нас проблемы с резиной.
Надеюсь, в следующем году результат будет. Вспоминая весь сезон, стоит отметить не только проблемы с деградацией резины, но и ошибки и неверную стратегию в некоторых случаях. Нужно использовать оставшиеся гонки для того, чтобы подготовиться к следующему бою и дать бой «Ред Булл» и Максу», — приводит слова Леклера официальный сайт ФИА.
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