Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Много бранных слов». Макс Ферстаппен — о затянувшемся пит-стопе на Гран-при США

«Много бранных слов». Макс Ферстаппен — о затянувшемся пит-стопе на Гран-при США
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о переживаниях во время длительного пит-стопа в гонке Гран-при США. Он случился на 36-м круге и продолжался 11 секунд.

«Что за мысли были во время этого пит-стопа? Много бранных слов. Я был очень расстроен. Конечно, в таких случаях нужно сохранять настрой, хотя это нелегко. Но, к счастью, на этой трассе здорово участвовать в гонках. Она непохожа на некоторые другие трассы, где гонка после этого заканчивается. Это действительно хороший трек», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

Напомним, Ферстаппен стал победителем этапа в Остине. Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Топ-3 замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:

Сайнс сам подставился под Расселла, а Стролл зря пытался напугать Алонсо. Оценки за ГП США Сайнс сам подставился под Расселла, а Стролл зря пытался напугать Алонсо. Оценки за ГП США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022