«Много бранных слов». Макс Ферстаппен — о затянувшемся пит-стопе на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о переживаниях во время длительного пит-стопа в гонке Гран-при США. Он случился на 36-м круге и продолжался 11 секунд.
«Что за мысли были во время этого пит-стопа? Много бранных слов. Я был очень расстроен. Конечно, в таких случаях нужно сохранять настрой, хотя это нелегко. Но, к счастью, на этой трассе здорово участвовать в гонках. Она непохожа на некоторые другие трассы, где гонка после этого заканчивается. Это действительно хороший трек», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.
Напомним, Ферстаппен стал победителем этапа в Остине. Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Топ-3 замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари».
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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